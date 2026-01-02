Saldi invernali 2026 a Roma | gli orari dei centri commerciali
I saldi invernali 2026 a Roma inizieranno sabato 3 gennaio, come stabilito dalla Regione Lazio. Questa data segna l'apertura ufficiale delle vendite promozionali nei centri commerciali e nei negozi della città. Di seguito, vengono riportati gli orari di apertura dei principali centri commerciali per facilitare gli acquisti dei consumatori durante questa stagione di sconti.
Sabato 3 gennaio è la data scelta dalla Regione Lazio per dare il via libera ai saldi invernali a Roma e nel Lazio.A partire dal sabato antecedente l'Epifania, dunque, si potrà approfittare delle promozioni nei negozi presenti per le strade di Roma, dal centro storico alla periferia e nei centri. 🔗 Leggi su Romatoday.it
