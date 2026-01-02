Saldi da 140 euro a testa Dubbi sull’avvio anticipato

Arezzo si prepara all'inizio dei saldi invernali, con prezzi a partire da 140 euro a testa. Le vetrine si stanno allestendo con bollini rossi e adesivi per segnalare le offerte. Mentre i commercianti valutano l’eventualità di un avvio anticipato, le associazioni di categoria monitorano le previsioni di un possibile incremento degli acquisti, in un contesto di attenzione e pianificazione per la stagione commerciale.

di Serena Convertino AREZZO Bollini rossi sui cartellini e maxi adesivi sulle vetrine. I commercianti scaldano i motori per la gara dei saldi invernali, e con loro le proiezioni delle associazioni di categoria. A una manciata di ore dall'ufficialità degli sconti, Confcommercio prevede che il 62% degli aretini (l'1% in più rispetto ad anno scorso) metterà mano al portafogli per acquistare almeno un capo, per una spesa pro capite media di 139 euro. Un indotto significativo per Arezzo e provincia che ammonterà, sempre secondo le stime, a quasi 29 milioni di euro. Numeri paralleli alla corsa agli sconti in regione.

