Saldi al via previsioni pessimistiche | città piena ma pochi comprano

I saldi di fine stagione sono iniziati, ma le previsioni indicano una diminuzione delle spese rispetto agli anni precedenti. A Napoli e in Campania, il budget previsto per gli acquisti si riduce di circa il 30%, segnalando un interesse più contenuto tra i consumatori. Nonostante le città siano affollate, l’afflusso non si traduce in un aumento degli acquisti, riflettendo un clima di cautela tra i clienti.

Saldi invernali in Toscana, le previsioni di Confcommercio: più clienti, ma meno spesa - Prenderanno il via sabato 3 gennaio 2026 i saldi invernali in Toscana, che secondo le previsioni di Confcommercio, saranno segnati da un aumento di clienti ma con un budget ridotto.

Saldi al via, Confesercenti: 'Interessato il 92% dei consumatori, ma è caccia al vero affare' - Al via sabato 3 gennaio anche in Toscana i saldi di fine stagione invernali 2026: il 92% dei consumatori è interessato ad approfittare degli sconti, mentre solo l'8% esclude acquisti.

Al via i saldi invernali: le previsioni di spesa per le famiglie di Reggio e l'analisi di #Confcommercio sul futuro dei negozi fisici

