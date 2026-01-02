Saldi al via nelle Marche | vale centinaia di milioni la partita dello shopping

I saldi invernali nelle Marche iniziano domani, 3 gennaio, segnando un momento importante per il settore commerciale regionale. Con un valore stimato di centinaia di milioni di euro, questa stagione rappresenta un’occasione significativa per i consumatori e le imprese locali. L’avvio dei saldi è atteso come un momento di rinnovamento e opportunità, contribuendo alla ripresa economica e al dinamismo del mercato.

ANCONA - Parte domani, 3 gennaio, la stagione dei saldi invernali nelle Marche, uno degli appuntamenti commerciali più rilevanti dell'inizio dell'anno. Le vendite di fine stagione proseguiranno fino al 1° marzo 2026, secondo quanto stabilito dalla giunta regionale il 1° dicembre 2025.

Via ai saldi il 5 luglio, nelle Marche spese per 60 milioni - Da sabato 5 luglio, in tutte le province delle Marche, partono ufficialmente i saldi estivi 2025, in linea con il calendario nazionale. ansa.it

Saldi invernali 2025 nelle Marche: quando iniziano? Le date - Ora la data è ufficiale, si partirà sabato 4 gennaio con gli sconti invernali che resteranno in negozio fino al primo marzo. ilrestodelcarlino.it

La Regione Marche ha disposto che i saldi di fine stagione invernali partiranno il 3 gennaio e si estenderanno fino al 1° marzo 2026. Per saperne di più leggi l'articolo https://comune.monteprandone.ap.it/notizie/3519073/commercio-saldi-inizieranno-3-ge - facebook.com facebook

