Saldi al via domani in tutta Italia | attesi sconti e offerte ma attenzione alle truffe

Domani in tutta Italia iniziano i saldi stagionali, portando con sé numerose offerte e sconti. Tuttavia, è importante prestare attenzione alle eventuali truffe e acquistare in modo consapevole. La Federazione Moda Italia e Confcommercio ricordano alcuni principi fondamentali per un acquisto sicuro e rispettoso delle normative vigenti. Informarsi correttamente permette di godere delle promozioni senza rischi o inconvenienti.

Come ogni anno, anche in questa occasione la Federazione Moda Italia e Confcommercio hanno voluto ricordare alcuni principi di base sul corretto acquisto dei capi.

