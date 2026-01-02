Saldi al via domani in tutta Italia | attesi sconti e offerte ma attenzione alle truffe

Da ildifforme.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani in tutta Italia iniziano i saldi stagionali, portando con sé numerose offerte e sconti. Tuttavia, è importante prestare attenzione alle eventuali truffe e acquistare in modo consapevole. La Federazione Moda Italia e Confcommercio ricordano alcuni principi fondamentali per un acquisto sicuro e rispettoso delle normative vigenti. Informarsi correttamente permette di godere delle promozioni senza rischi o inconvenienti.

Come ogni anno, anche in questa occasione la Federazione Moda Italia e Confcommercio hanno voluto ricordare alcuni principi di base sul corretto acquisto dei capi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

saldi al via domani in tutta italia attesi sconti e offerte ma attenzione alle truffe

© Ildifforme.it - Saldi, al via domani in tutta Italia: attesi sconti e offerte, ma attenzione alle truffe

Leggi anche: Saldi al via il 3 gennaio in quasi tutta Italia (ma gli sconti sono già partiti)

Leggi anche: Commercio: al via domani i saldi invernali, ma non sarà corsa agli acquisti

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Saldi al via oggi in Valle D'Aosta, domani in tutta Italia; Saldi invernali 2026, oggi si parte: ecco cosa sapere; Saldi invernali 2026 al via: domani in Valle d’Aosta, da sabato 3 gennaio nel resto d’Italia; Saldi al via: prevista una spesa di 137 euro a persona, per un giro d’affari di 4,9 miliardi. Ecco le regole.

saldi via domani tuttaSaldi al via oggi in Valle D'Aosta, domani in tutta Italia - Secondo le stime di Confcommercio, saranno 16 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping scontato e ogni persona spenderà circa 137 euro, per un giro di affari di 4,9 miliardi di euro, e un ... msn.com

saldi via domani tuttaSaldi al via, è caccia agli sconti - A Napoli e in tutta la Campania da domani il via ai saldi invernali. ilroma.net

saldi via domani tuttaPartono i saldi invernali: 4,9 miliardi di spesa previsti. Le regole per acquisti sicuri e trasparenti - Saldi invernali 2026 al via in tutta Italia: secondo Confcommercio coinvolgeranno 16 milioni di famiglie per un giro d’affari di 4,9 miliardi di euro. corrieretneo.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.