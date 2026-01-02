Salah futuro in bilico | la Serie A osserva Roma sullo sfondo

Salah, il futuro in bilico, tiene alta l’attenzione sulla Roma e sulla Serie A. La sua possibile cessione rappresenta una questione importante per il club e il campionato, in un contesto ancora da definire. Mentre si attendono sviluppi, l’attenzione resta focalizzata su questa situazione complessa, che potrebbe influenzare le strategie future della squadra e il panorama del calcio italiano.

Il nome è di quelli che accendono l’immaginazione, ma dietro il fascino del ritorno c’è una situazione reale, complessa, ancora tutta da decifrare. Mohamed Salah è tornato al centro delle voci di mercato e, questa volta, lo scenario coinvolge anche l’Italia. Non come suggestione generica, ma come ipotesi che nasce da un momento delicato vissuto dall’attaccante al Liverpool. Salah e Liverpool, una frattura che fa rumore. Ad Anfield qualcosa si è incrinato. Le ultime settimane hanno lasciato strascichi evidenti nel rapporto tra Mohamed Salah e l’ambiente del Liverpool. L’esclusione da alcune partite chiave, le panchine inattese e un clima di tensione con il nuovo allenatore Arne Slot hanno alimentato interrogativi che vanno oltre la semplice gestione tecnica. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

