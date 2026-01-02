Sacerdote condannato per abusi alle celebrazioni per la fine del Giubileo | Ha espiato le sue pene
Un sacerdote condannato per abusi su una minorenne ha preso parte alle celebrazioni di fine Giubileo, con una deroga speciale motivata dalla speranza cristiana di penitenza e redenzione. Don Michele Mottola, condannato in passato, ha espiato le sue pene e ha ricevuto questa concessione, suscitando dibattito sulla gestione delle persone condannate all’interno delle attività religiose.
Una deroga eccezionale “nella prospettiva di quella speranza cristiana di penitenza e redenzione”. E’ quella concessa a don Michele Mottola, il sacerdote condannato per abusi su una ragazzina minorenne che frequentava la sua chiesa a Trentola Ducenta, che ha partecipato alle celebrazioni per la. 🔗 Leggi su Casertanews.it
