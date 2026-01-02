Russia-Ucraina allarme Kiev | Il 7 gennaio possibile provocazione di Mosca per far saltare i negoziati

L’attenzione internazionale è rivolta al 7 gennaio, data che potrebbe rappresentare un momento cruciale nel conflitto tra Russia e Ucraina. Secondo fonti di Kiev, Mosca potrebbe sfruttare questa giornata per attuare una provocazione finalizzata a compromettere i negoziati di pace. La situazione rimane tesa, con il rischio di escalation e di ulteriori sviluppi che potrebbero influenzare la stabilità regionale.

L’attenzione internazionale si concentra sul 7 gennaio, una data che potrebbe segnare un nuovo e pericoloso punto di svolta nel conflitto tra Russia e Ucraina. Secondo le valutazioni dell’intelligence di Kiev, Mosca starebbe preparando una provocazione su vasta scala, con l’obiettivo di provocare numerose vittime civili e compromettere definitivamente i tentativi di dialogo in corso, inclusi quelli mediati dagli Stati Uniti. Le autorità ucraine parlano di un’operazione studiata nei dettagli, pensata per alimentare una nuova escalation e rafforzare una narrazione già avviata nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Russia-Ucraina, allarme Kiev: “Il 7 gennaio possibile provocazione di Mosca per far saltare i negoziati” Leggi anche: Ucraina-Russia, negoziati a Miami dividono Kiev e Mosca. Ipotesi colloquio Putin-Macron Leggi anche: Ucraina, avanzata russa. Mosca: “Raid per rappresaglia a provocazione Kiev” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Zelensky da Trump per la pace. Putin: senza intesa useremo la forza; Il Papa: “A Natale una tregua di 24 ore in Ucraina e in tutto il mondo” - Nuovo decreto di Putin per confiscare le case degli ucraini nelle zone contese; Le notizie di martedì 23 dicembre sul conflitto Ucraina - Russia; Guerra Ucraina-Russia, le news del 23 dicembre. Ucraina, l'allarme di Kiev: "Russia ha un piano per sabotare la pace" - I servizi ucraini preannunciano una provocazione russa per il 6- msn.com

La Russia accusa l’Ucraina di “terrorismo” contro i civili nel raid di Capodanno. Kiev: “Colpiamo solo obiettivi militari” - Mosca accusa Kiev per l'attacco a un hotel a Kherson con 24 vittime. ilfattoquotidiano.it

“Prove contro Kiev”: Mosca accusa l’Ucraina del tentato attacco alla residenza di Putin - Sull’Ucraina 116 droni sarebbero stati lanciati da città russe, fra cui Kursk, Bryansk e anche dalla Crimea occupata, la maggior pa ... tg.la7.it

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Media: “Massiccio attacco di droni russi su Zaporizhzhia” x.com

La Russia ha attaccato con droni diverse regioni dell'Ucraina nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio, colpendo infrastrutture energetiche nell'oblast di Odessa e provocando un incendio nellacittà occidentale di Lutsk. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.