Running in 400 alla Corrida di San Silvestro | i più veloci sono Ilari e Bianco

La decima edizione della Corrida di San Silvestro ha visto oltre 400 partecipanti da tutta Italia, confermando l'importanza di questa tradizione di corsa di fine anno. L’evento, parte del “Capodanno più lungo del Mondo”, ha riunito appassionati e atleti per una giornata dedicata alla corsa, con i vincitori Ilari e Bianco che si sono distinti per la loro velocità.

La decima edizione della Corrida di San Silvestro è stata un autentico successo: oltre 400 sportivi provenienti da tutta Italia hanno preso parte all’evento di running inserito nel “Capodanno più lungo del Mondo”. La manifestazione si è svolta con il patrocinio del Comune di Rimini, in. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Running, in 400 alla Corrida di San Silvestro: i più veloci sono Ilari e Bianco Leggi anche: Tutti di corsa nell'ultimo giorno dell'anno, in agenda la decima Corrida di San Silvestro Leggi anche: Notte di San Silvestro e 1° gennaio a Roma: trasporti, Ztl e modifiche alla viabilità Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Corrida di San Silvestro, oltre 400 runner a Rimini per l’edizione del decennale; Azzurra Ilari e Giovanni Bianco campioni della 10a Corrida di San Silvestro. Running, in 400 alla Corrida di San Silvestro: i più veloci sono Ilari e Bianco - Oltre 400 sportivi provenienti da tutta Italia hanno preso parte all’evento di running inserito nel “Capodanno più lungo del Mondo” ... riminitoday.it

Corrida di San Silvestro, oltre 400 runner a Rimini per l’edizione del decennale - La 10ª edizione della Corrida di San Silvestro ha richiamato a Rimini oltre 400 sportivi provenienti da tutta Italia, confermandosi uno degli appuntamenti ... chiamamicitta.it

Siamo arrivati al 31 dicembre e, mentre Andrea Bonoli continua a correre e a portare a casa risultati (2º assoluto alla "Corrida Di San Silvestro") la Dinamo Running bi fa gli auguri - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.