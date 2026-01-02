Running in 400 alla Corrida di San Silvestro | i più veloci sono Ilari e Bianco

La decima edizione della Corrida di San Silvestro ha visto oltre 400 partecipanti da tutta Italia, confermando l'importanza di questa tradizione di corsa di fine anno. L’evento, parte del “Capodanno più lungo del Mondo”, ha riunito appassionati e atleti per una giornata dedicata alla corsa, con i vincitori Ilari e Bianco che si sono distinti per la loro velocità.

La decima edizione della Corrida di San Silvestro è stata un autentico successo: oltre 400 sportivi provenienti da tutta Italia hanno preso parte all’evento di running inserito nel “Capodanno più lungo del Mondo”. La manifestazione si è svolta con il patrocinio del Comune di Rimini, in. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Corrida di San Silvestro, oltre 400 runner a Rimini per l’edizione del decennale; Azzurra Ilari e Giovanni Bianco campioni della 10a Corrida di San Silvestro.

