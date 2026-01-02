A inizio 2026, il rugby torna protagonista sulla piattaforma Sky e NOW, con le partite di URC e Top 14 visibili in diretta. Benetton e Zebre scenderanno in campo nello United Rugby Championship, mentre il campionato francese attirerà l’attenzione degli appassionati. Un’occasione per seguire da vicino le principali competizioni ovale e apprezzare il livello del rugby internazionale.

Anno nuovo, grande spettacolo ovale nella Casa dello Sport: in campo Benetton e Zebre nello United Rugby Championship, riflettori accesi anche sul Top 14 francese. Il 2026 si apre all’insegna del grande rugby su Sky e in streaming su NOW, con un fine settimana ricco di appuntamenti internazionali che vedono protagonisti i club italiani e . 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche: United Rugby Championship e Top 14, il weekend su Sky e NOW

Leggi anche: United Rugby Championship e Top 14: super weekend su Sky e NOW

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sabrina Impacciatore protagonista della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Naz Mitrou-Long e Saliou Niang protagonisti della 13^ giornata; Presentato il calendario di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026; Torna Happyfania, record di iscritti: al via tornei di pallavolo ed eventi.

Rugby protagonista a inizio 2026: URC e Top 14 in diretta su Sky e NOW - Anno nuovo, grande spettacolo ovale nella Casa dello Sport: in campo Benetton e Zebre nello United Rugby Championship, riflettori accesi anche sul Top 14 france ... sportface.it