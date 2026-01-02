Ruben Neves Juve spunta anche questa super occasione dall’Arabia Saudita! Potrebbe arrivare a prezzo scontatissimo | tutti i dettagli

Ruben Neves potrebbe presto cambiare maglia, con una possibile trattativa proveniente dall’Arabia Saudita. Il centrocampista, il cui contratto scade a breve, è al centro di discussioni di mercato, con l’intermediazione di Jorge Mendes. La proposta saudita potrebbe rappresentare un’opportunità economica per la società, portando a un trasferimento low cost già nelle prossime settimane. Ecco tutti i dettagli sulla possibile operazione.

Ruben Neves Juve, spunta la pista saudita: contratto in scadenza e regia di Mendes per un affare low cost a centrocampo già a gennaio. Il panorama del calciomercato invernale riserva spesso sorprese inaspettate e l’ultima indiscrezione, rilanciata con enfasi dalle pagine di Tuttosport, ha il potenziale per infiammare l’ambiente bianconero in queste ore frenetiche. Al centro delle nuove trame tessute dalla dirigenza della Continassa spunta improvvisamente il profilo di Ruben Neves. Il centrocampista portoghese, attualmente stella dell’ Al Hilal in Saudi Pro League, rappresenta quella che gli addetti ai lavori definiscono una clamorosa occasione dall’Arabia Saudita, una pista nata sottotraccia ma che potrebbe trasformarsi rapidamente nella mossa decisiva per rinforzare la mediana a disposizione di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ruben Neves Juve, spunta anche questa super occasione dall’Arabia Saudita! Potrebbe arrivare a prezzo scontatissimo: tutti i dettagli Leggi anche: Juventus, non solo Cancelo: dall’Arabia anche Ruben Neves Leggi anche: Occasione di lusso a centrocampo: Ruben Neves rompe con l’Arabia. Inter e Juve alla finestra, ma la Premier chiama Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. A Spalletti piace perché sa fare tutto: ecco com'è nata l'idea Chiesa-bis alla Juve; Ruben Neves alla Juventus? Spunta una nuova occasione per il centrocampo. La situazione; Ruben Neves alla Juventus? Spunta una nuova occasione per il centrocampo La situazione; Juventus a caccia di un centrocampista: spunta un nome dall'Arabia. Gramellini: 'Senesi, Bernardo Silva e Ruben Neves 3 nomi su cui la Juve è vigile' - Secondo quanto raccontato dall'opinionista Luca Gramellini, la Juventus seguirebbe con attenzione 3 profili che in estate potrebbero finire sul mercato dei parametri 0: Marcos Senesi del Bournemouth, ... it.blastingnews.com

