Rubato un milione di file ad alta sensibilità al super consulente del procure e di Report | ex collaboratrice a giudizio

La Procura di Milano ha rinviato a giudizio Valentina Varisco, ex collaboratrice dello studio del commercialista Gian Gaetano Bellavia, con l’accusa di accesso abusivo a sistema informatico. La vicenda riguarda il furto di circa un milione di file “ad alta sensibilità” appartenenti a un super consulente del procure e di Report. Il procedimento si basa su accuse di violazione della privacy e sicurezza informatica.

La Procura di Milano ha disposto il rinvio a giudizio, con citazione diretta, di Valentina Varisco, ex collaboratrice dello studio del commercialista Gian Gaetano Bellavia, con l’accusa di accesso abusivo a sistema informatico. Secondo la denuncia presentata da Bellavia, la donna avrebbe copiato tra il 18 giugno e il 25 settembre 2024 oltre un milione di file, pari a circa 910 gigabyte di dati, ritenuti parte del patrimonio informativo riservato dello studio. Bellavia, consulente da decenni in indagini di criminalità economica e noto anche al grande pubblico per le sue frequenti partecipazioni televisive come esperto, sostiene che il presunto prelievo di dati sia collegato al successivo impiego della ex collaboratrice presso società di investigazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

