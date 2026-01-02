Rubano un armadio blindato e lo lasciano in strada Valera di Sopra | trovate armi e due fucili da caccia

Nella mattinata del 28 dicembre, in strada Valera di Sopra, due poliziotte libere dal servizio hanno trovato un armadio blindato abbandonato. All’interno sono state rinvenute armi e due fucili da caccia. L’episodio ha portato all’intervento delle Volanti, che stanno accertando le circostanze del furto e il contenuto del contenitore trovate sul luogo.

🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Rubano un armadio blindato e lo lasciano in strada Valera di Sopra: trovate armi e due fucili da caccia Leggi anche: Forzano l'armadietto blindato e rubano due fucili, tre pistole e munizioni Leggi anche: Ritrovato l'armadio blindato rubato nel quartiere Bagnara. All'interno fucili e munizioni

Armadio blindato e fucili - Un armadio blindato, contenente dei fucili, refurtiva di un furto commesso il 13 dicembre, è stato rinvenuto dai Carabinieri il giorno di Natale. cremonaoggi.it

Ritrovati armadio blindato e fucili rubati il 13 dicembre - I carabinieri scoprono la refurtiva nelle campagne di Bagnara, restituendo armi e munizioni al proprietario. laprovinciacr.it

