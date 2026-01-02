Ruba un' auto e un crocifisso causa diversi incidenti e scappa dalla polizia

Un uomo tedesco di 55 anni è stato denunciato dalle autorità italiane per aver rubato un'auto e un crocifisso, causando diversi incidenti e tentando di fuggire dalla polizia. L'individuo è stato accusato di furto, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente. L'episodio evidenzia le conseguenze di comportamenti illeciti e la pronta azione delle forze dell'ordine.

Un cittadino tedesco di 55 anni è stato denunciato dalla polizia per furto, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente. L'uomo, un senzatetto, aveva rubato un'auto e si era appropriato di un crocifisso. L'uomo, con numerosi precedenti, è stato rintracciato.

