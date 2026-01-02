Roulotte in fiamme nel piazzale del benzinaio | paura sulla Provinciale

Nel pomeriggio di giovedì 1 gennaio, lungo la provinciale 510 a Passirano, si è verificato un incendio che ha coinvolto una roulotte nel piazzale di un distributore di carburante. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra gli automobilisti e residenti della zona, senza tuttavia registrare conseguenze gravi. La situazione è stata prontamente gestita dalle forze dell’ordine e dai vigili del fuoco.

Momenti di apprensione nel pomeriggio di giovedì 1 gennaio lungo la strada provinciale 510, nel territorio comunale di Passirano: una roulotte ha preso fuoco all'interno del piazzale di un distributore di carburante. L'incendio ha attirato l'attenzione degli automobilisti in transito, generando.

