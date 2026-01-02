Roulotte brucia dal benzinaio sulla Provinciale | pompieri sul posto

Nel pomeriggio di giovedì 1 gennaio, lungo la provinciale 510 a Passirano, una roulotte ha preso fuoco all’interno di un distributore di carburante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere le fiamme e garantire la sicurezza. L’incidente ha richiesto attenzione, ma non si sono registrati feriti. La dinamica dell’accaduto è ancora oggetto di approfondimenti.

Momenti di apprensione nel pomeriggio di giovedì 1 gennaio lungo la strada provinciale 510, nel territorio comunale di Passirano: una roulotte ha preso fuoco all'interno del piazzale di un distributore di carburante. L'incendio ha attirato l'attenzione degli automobilisti in transito, generando.

A fuoco una roulotte in un distributore di benzina, nessun ferito - È successo ieri pomeriggio a Passirano lungo la Sp 510: le fiamme non hanno coinvolto l’area di rifornimento carburante ... giornaledibrescia.it

