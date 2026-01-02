Rotatoria tra la provinciale 98 e via Fiorentina, prosegue l’iter.

È in corso l’iter per la realizzazione di una nuova rotatoria tra la provinciale 98 e via Fiorentina a Cesenatico. L’opera, dal valore di circa 490 mila euro, sarà finanziata per metà dal Comune e per l’altra metà dalla Provincia di Forlì-Cesena. La realizzazione di questa rotatoria mira a migliorare la viabilità e la sicurezza nell’area, rispondendo alle esigenze di mobilità locale.

Prosegue l’iter per il progetto della nuova rotatoria tra la strada Provinciale 98 e via Fiorentina. Si tratta di un’opera attesa, il cui investimento totale previsto per la realizzazione è di 490mila euro e sarà finanziato al 50 percento dal Comune di Cesenatico e 50 percento dalla provincia di Forlì-Cesena. La Conferenza dei servizi degli enti che gestiscono gli impianti (acqua, luce, gas, fogne, telefonia), sta completando gli incontri per arrivare finalmente al progetto esecutivo, che è l’anticamera della gara d’appalto; l’inizio dei lavori è previsto per il prossimo anno. La intersezione tra via Fiorentina e la SP 98 è da tempo uno dei tratti stradali sui quali ci sono maggiori attenzioni, in quanto si sono verificati diversi incidenti stradali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

