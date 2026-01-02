Rossopomodoro al Grande Sud di Giugliano | gusto e divertimento per tutta la famiglia

Rossopomodoro al Parco Commerciale Grande Sud di Giugliano propone un’esperienza autentica di pizza napoletana, ideale per tutta la famiglia. Un ambiente informale e accogliente, pensato per chi desidera condividere un momento di relax e buona cucina, senza rinunciare alla qualità. La location offre un’atmosfera semplice e curata, perfetta per una pausa gustosa in compagnia.

Giugliano. Cercate il luogo perfetto per unire la passione per la vera pizza napoletana e il bisogno di relax per tutta la famiglia? La risposta è "Rossopomodoro" al Parco Commerciale "Grande Sud" di Giugliano. Recentemente inaugurato, questo locale non è solo un tempio della gastronomia partenopea, ma una vera oasi per i genitori.

