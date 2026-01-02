Romei, cuore Settignanese. Seimila volte in panchina.

Maurizio Romei, noto nel calcio fiorentino e toscano, ha raggiunto un importante traguardo con 6.000 presenze come allenatore nel settore giovanile della Settignanese, club da lui fondato nel 1970. Questo record testimonia la sua lunga dedizione e passione per il calcio, mantenendo sempre un ruolo centrale nel cuore della comunità di Settignano. Un percorso di continuità e impegno, simbolo di una figura rispettata nel panorama sportivo locale.

Un record da ‘Guinness’ per un grande personaggio del calcio fiorentino e toscano. Maurizio Romei ha centrato il prestigioso traguardo delle 6000 panchine come allenatore di squadre del settore giovanile e tutte vestendo la casacca rossonera della Settignanese, blasonato club che lui stesso ha fondato nel 1970. Romei è stato premiato dall’Aiac Associazione italiana allenatori calcio per l’eccezionale traguardo e per i meriti maturati sul campo a Coverciano, durante la cerimonia del premio nazionale Nereo Rocco, alle presenza delle massime autorità istituzionali fra cui il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la sindaca di Firenze Sara Funaro, l’assessora allo sport Letizia Perini e il presidente regionale del Coni Simone Cardullo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

