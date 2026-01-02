Romano su Cancelo all’Inter | Non arriverebbe solo per questo motivo 

Fabrizio Romano ha commentato il possibile ritorno di Joao Cancelo all’Inter, sottolineando che ci sono motivazioni specifiche che potrebbero influenzare questa decisione. Secondo l’esperto, l’interesse per il giocatore non si basa su un solo fattore, ma ci sono aspetti più complessi che potrebbero determinare il suo eventuale approdo a Milano. La situazione resta da monitorare per comprendere eventuali sviluppi futuri.

Inter News 24 Fabrizio Romano ha parlato del possibile approdo di Joao Cancelo all’Inter, indicando l’unica ragione per cui il portoghese non tornerebbe a Milano. Fabrizio Romano ha parlato della voce di mercato del momento, ovvero quella che vorrebbe il ritorno di Cancelo all’Inter. CANCELO ALL’INTER – « Posso dirvi che confermo quello che vi ho raccontato. E’ stato scritto che Ausilio non è convinto, vi garantisco che non è il caso. Se Cancelo non dovesse andare all’Inter, sarebbe una scelta sua: l’Inter lo vuole e l’ha scelto, sta andando molto forte su quest’operazione. Ve lo garantisco, l’Inter non ha dubbi: c’è anche l’approvazione di Chivu, l’Inter vuole fare Cancelo quanto prima, vuole risposte a breve. 🔗 Leggi su Internews24.com

Fabrizio Romano: 'Cancelo alla Juve e Adeyemi all'Inter? Non mi risulta' - Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano, le voci che vorrebbero la Juventus su Cancelo e l' Inter su Adeyemi non avrebbero basi concrete. it.blastingnews.com

Secondo Fabrizio Romano, João #Cancelo è il nome che l'Inter ha scelto per la corsia di destra, ma tutto dipende dal diretto interessato #passioneinter #inter #amala #fcinter #fcinter1908 #fcim #nerazzurri #IMinter #intermilano #fcinternazionale #cristi - facebook.com facebook

ULTIM’ORA, FABRIZIO ROMANO: “La mia indicazione stasera è che, in questo momento, il Barcellona non è poi così convinto di procedere con l’accordo per João Cancelo. Sono consapevoli dell’opportunità, ma per ora il Barcellona non sta avanzando, no x.com