Romagna la rinascita in A Luci | Una bella rivincita

Il 2023 ha portato importanti risultati al Romagna Rfc, che si sta affermando nel campionato di serie A di rugby. La squadra dimostra crescita e solidità, sostenuta da un progetto di valorizzazione territoriale coinvolgendo dieci club della Romagna. Questa stagione segna una fase di rinascita e consolidamento per il rugby locale, confermando l’impegno e la passione che caratterizzano il movimento nel territorio.

Si è chiuso un anno di importanti soddisfazioni per il mondo della palla ovale, con il Romagna Rfc che sta meritando di affrontare a testa alta anche le più quotate compagini del campionato di rugby di serie A, facendo crescere allo stesso tempo nel migliore dei modi il progetto legato alla franchigia e alla valorizzazione dei 10 club sparsi in tutto il territorio romagnolo che ne fanno parte. "Siamo soddisfatti – analizza il direttore tecnico Simone Luci – perché non vedevamo l'ora di tornare a calcare il palcoscenico nel quale ci troviamo ora. Anni fa avevamo perso la serie A proprio retrocedendo nel girone del Nord Est, quello più competitivo, che annovera anche le quotatissime squadre venete.

