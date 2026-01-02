Roma, Soulé entra nella storia: la statistica che lo consacra La Roma si prepara a inaugurare il 2026 con una sfida importante contro l'Atalanta, dopo un 2025 ricco di successi. Sabato 3 gennaio, i giallorossi cercano di mantenere il ritmo e iniziare il nuovo anno con determinazione, continuando il percorso positivo intrapreso nello scorso campionato. Una partita che segna l’inizio di un nuovo capitolo per la squadra e i suoi tifosi.

La Roma, dopo un 2025 da protagonista, è pronta a fare il suo debutto nel nuovo anno. Nella serata di domani, sabato 3 gennaio, i giallorossi saranno ospiti dell ‘Atalanta con l’obiettivo d’iniziare nel migliore dei modi questo 2026 e proseguire sulla scia positiva dell’anno precedente. Tuttavia, se la Roma è riuscita ad essere la squadra con il maggior numero di punti e vittorie in campionato nell’intero anno solare, il merito non è soltanto di Ranieri e Gasperini. A prendersi gli elogi è anche un giocatore in particolare che, insieme a Mile Svilar, sta continuando ad essere sempre più decisivo ed ad entrare di diritto nella storia giallorossa: stiamo parlando di Matias Soulé. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Soulé entra nella storia: la statistica che lo consacra

