Roma sopralluogo alla Torre dei Conti | le operazioni di messa in sicurezza

Roma, 2 gennaio 2026 – Questa mattina, il Prefetto Lamberto Giannini, accompagnato dal Comandante VF di Roma, ha effettuato un sopralluogo alla Torre dei Conti. L’obiettivo è verificare le operazioni di messa in sicurezza dell’edificio, in conformità con le normative vigenti e le procedure di tutela del patrimonio storico e urbano della capitale. L’intervento si inserisce in un percorso di interventi mirati a preservare e valorizzare il patrimonio architettonico di Roma.

Roma, 2 gennaio 2026 – Questa mattina il Prefetto di Roma Lamberto Giannini, accompagnato dal Comandante VF di Roma Ing. Adriano De Acutis ha effettuato un sopralluogo nei luoghi in cui si sta provvedendo alla messa in sicurezza della Torre dei Conti ( leggi qui ). La complessa attività vede coinvolto il personale del Comando VF di Roma che sta realizzando opere di irrigidimento trasversale delle finestrature dell'edificio, puntellamento delle facciate danneggiate dal crollo e rimozioni di elementi distaccati e pericolanti. Al fine di rendere possibile nuovamente il transito nella zona sulla parte che affaccia in via Tor de Conti si stanno posizionando idonee strutture metalliche.

