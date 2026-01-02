Roma-Raspadori è fatta | accordo con l’Atletico e Lazio beffata

La Roma ha concluso l’acquisto di Giacomo Raspadori dall’Atletico Madrid, assicurandosi un rinforzo importante in vista della seconda parte della stagione. L’accordo è stato formalizzato poco prima dell’apertura del mercato invernale, consentendo al club giallorosso di rafforzare la rosa senza cedere a pressioni esterne. Un’operazione strategica che ha permesso alla Roma di anticipare la concorrenza e di puntare su un talento giovane e promettente.

La Roma ha scelto il tempo giusto e ha colpito nel momento decisivo. Alla vigilia dell'apertura ufficiale del mercato invernale, il club giallorosso ha definito l'operazione che riporta Giacomo Raspadori in Serie A, superando la concorrenza cittadina e chiudendo l'accordo con l' Atletico Madrid. Non è stato un colpo improvvisato. È stata una mossa di tempismo, lucidità e strategia, che consegna a Gian Piero Gasperini il rinforzo offensivo richiesto con insistenza. Accordo definito: Roma avanti, Lazio scavalcata. La trattativa si è chiusa su una formula chiara: prestito oneroso da 2 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 19 milioni, legato al raggiungimento di determinate condizioni.

