Roma Femminile ripartenza nel segno della Supercoppa | lavoro e concentrazione a Trigoria

La Roma Femminile riprende le attività a Trigoria, concentrandosi sulla preparazione per la Supercoppa. Dopo un inizio di stagione riservato e senza proclami, il team si dedica con impegno e attenzione, puntando a consolidare la propria posizione e a raggiungere obiettivi importanti. La concentrazione e il lavoro quotidiano sono le basi su cui si costruisce il percorso della squadra in questa nuova fase del 2026.

Il 2026 della Roma Femminile è iniziato senza proclami, ma con un messaggio chiaro affidato al campo. Primo allenamento dell’anno, ritmo subito alto e una preparazione impostata per arrivare pronte all’appuntamento che conta davvero: la Supercoppa. La squadra di Luca Rossettini ha riaperto il lavoro con una seduta divisa tra palestra e campo, alternando attivazione fisica e principi tattici per ritrovare intensità e sincronismi. Passaggi rapidi, movimenti coordinati, attenzione ai dettagli: la ripartenza non è stata di rodaggio, ma già orientata alla competizione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AS Roma Women (@asromawomen) La finale nel mirino: voltare pagina è un dovere. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma Femminile, ripartenza nel segno della Supercoppa: lavoro e concentrazione a Trigoria Leggi anche: Nuovi incentivi per il lavoro nel Mezzogiorno: Sicilia al centro della ripartenza occupazionale Leggi anche: Roma, lavoro in palestra a Trigoria: Gasperini assente all’allenamento La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. VIDEO - La Roma Femminile saluta Di Guglielmo: "Ci hai difeso con orgoglio" - Il difensore lascia il club giallorosso dopo quattro anni e mezzo di permanenza. ilromanista.eu

Femminile, per la difesa obiettivo Antoine: le ultime - La calciatrice canadese classe 2001 è un obiettivo concreto della Roma. ilromanista.eu

DIRETTA/ Roma Sankt Polten donne (risultato finale 6-1): a segno anche Dragoni e Corelli! (17 dicembre 2025) - Diretta Roma Sankt Polten donne streaming video tv, oggi 17 dicembre 2025: orario, probabili formazioni e risultato live per la Champions League. ilsussidiario.net

Anche la Roma Femminile lavora per rinforzarsi nel mercato invernale - facebook.com facebook

Tanti auguri di buon compleanno a Valentina Soggiu #ASRomaFemminile x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.