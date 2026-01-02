Durante il periodo delle festività, alcune persone sottoposte a misure restrittive sono state sorprese fuori casa dai carabinieri a Roma. In particolare, tre individui agli arresti domiciliari sono stati denunciati o arrestati nella notte di Capodanno, evidenziando come i reati non si fermino neanche durante le festività. Questo episodio sottolinea l’attenzione delle forze dell’ordine nel garantire il rispetto delle misure di sicurezza anche in occasioni festive.

I reati non vanno in vacanza neppure durante le festività. Tre persone, attualmente agli arresti domiciliari per vari reati, sono state sorprese dai carabinieri fuori casa nella notte di San Silvestro. Nel primo caso, i militari della stazione di Mentana hanno individuato un 60enne italiano, con precedenti penali, mentre si allontanava dalla propria abitazione a Fonte Nuova. Nonostante il tentativo di passare inosservato, l’uomo è stato identificato e riportato in casa, dove è stato nuovamente posto agli arresti domiciliari per evasione. Nel secondo caso, i carabinieri della stazione Cecchignola hanno denunciato un 25enne romano per evasione, dopo averlo trovato fuori casa senza una valida giustificazione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: evasioni dai domiciliari a Capodanno, un arresto e due denunce

Leggi anche: Evadono dai domiciliari a Capodanno: un arresto e due denunce tra Roma e provincia

Leggi anche: Roma. Evasioni di Capodanno. Un arresto e due denunce dei Carabinieri. 49enne ai domiciliari stanco di vedere la sorella la minaccia con una pistola…

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Evadono dai domiciliari a Capodanno: un arresto e due denunce tra Roma e provincia - Evadono dai domiciliari per Capodanno: un arresto e due denunce tra Roma e provincia. romadailynews.it

Ai domiciliari minaccia la sorella armato di pistola a Capodanno: “Non ne posso più di averti intorno” - Minaccia la sorella con una pistola a Capodanno e poi evade dai domiciliari: 49enne denunciato. fanpage.it