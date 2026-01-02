Roma carabinieri aggrediti da banda di borseggiatori stranieri

A Roma, due coppie di borseggiatori stranieri sono state sorprese mentre tentavano di sottrarre il telefono a una turista canadese. L'intervento dei carabinieri ha impedito ulteriori conseguenze e ha portato all’arresto dei responsabili. L’episodio evidenzia le sfide di sicurezza nella capitale e l’impegno delle forze dell’ordine nel tutelare residenti e visitatori.

Due coppie di borseggiatori sud-americani sono stati notati mentre rubavano il telefono cellulare ad una turista canadese. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Roma, carabinieri aggrediti da banda di borseggiatori stranieri Leggi anche: Piazza Venezia: banda di borseggiatori aggredisce i carabinieri alla fermata del bus Leggi anche: Aggressione di Capodanno in centro a Roma: borseggiatori si scagliano contro carabinieri, arrestati La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Avvicinati da un gruppo di sconosciuti e accoltellati per strada la sera di Natale; Rapina in corso Buenos Aires a Milano, ragazzo di 15 anni in balia di una banda per 20 minuti: lo salva la telefonata al papà; Milano, 15enne rapinato dalla baby gang, la chiamata al padre: «Carica subito 100 euro altrimenti uccidiamo tuo figlio». Borseggiatori aggrediscono carabinieri a Roma, due arresti - Ieri sera, nei pressi della fermata degli autobus di piazza dell'Aracoeli, al centro di Roma, due coppie di borseggiatori sud- ansa.it

Roma, maxi blitz nel campo nomadi di via dei Gordiani: sgominata banda responsabile di 46 tra furti e rapine - Maxi blitz dei Carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Roma Parioli, che stanno eseguendo un’ordinanza che dispone l’arresto per 18 persone. iltempo.it

Guardia giurata uccide ladro in fuga a Roma, arrestato l’ultimo membro della banda: era scappato in Croazia - Banda di ladri rapina una casa a Roma, guardia giurata spara e colpisce uno di loro: rintracciato e fermato l’ultimo membro del gruppo, era scappato in Croazia. fanpage.it

Nel corso di mirati servizi di controllo antidroga, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato 19 persone negli ultimi giorni #castellinotizie - facebook.com facebook

Controlli dei Carabinieri a Roma, nel quartiere Trastevere: l’operazione ha portato a 4 arresti per furto, 2 denunce e alla segnalazione di 7 assuntori di sostanze stupefacenti. Complessivamente sono state identificate 56 persone e controllati 20 veicoli. Attività x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.