Roma Capodarte 2026 numeri in crescita | registrate 70mila presenze
Roma Capodarte 2026, alla sua quinta edizione, conferma il suo successo con oltre 70.000 presenze. L'evento, dedicato alla cultura e alle tradizioni romane, continua a attrarre un pubblico sempre più numeroso, rafforzando il suo ruolo come appuntamento di riferimento nel panorama culturale della città. I dati in crescita attestano l'interesse crescente verso questa manifestazione, che ogni anno valorizza il patrimonio e le eccellenze locali.
Continuano a crescere i numeri di Roma Capodarte, che nella sua V edizione ha registrato oltre 70mila presenze. Nel 2024 erano state 55mila, mentre l'anno scorso 3mila in meno rispetto al 2026.Record per Capodarte Roma 2026La manifestazione culturale promossa dall'assessorato alla Cultura insieme. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Roma Capodarte 2026: 100 eventi gratuiti per il 1 gennaio della Capitale
Leggi anche: Roma Capodarte 2026: un palcoscenico diffuso con concerti, performance e attività per bambini
Sito Istituzionale | 1° gennaio con Capodarte; Roma Capodarte 2026: 100 eventi gratuiti per il 1 gennaio della Capitale; La prima opera buona dell’anno; Roma in festa il primo giorno del 2026 con oltre 100 eventi culturali gratuiti.
Roma Capodarte 2026, oltre 70mila persone alla festa del primo gennaio - Oltre 70 mila persone hanno scelto di festeggiare il primo giorno dell'anno con Roma Capodarte 2026. ansa.it
Roma Capodarte 2026: il 1° gennaio Roma si accende da Piazza Navona ad Acilia con oltre 100 eventi - Roma Capodarte 2026 il 1° gennaio: eventi in 15 Municipi quasi tutti gratis, tre palchi, rap e tango, musei e biblioteche, omaggio alla Costituente ... romait.it
Roma Capodarte 2026, oltre 100 eventi per celebrare l’80° anniversario dell’Assemblea Costituente - Questa quinta edizione intende onorare il percorso di libertà che, scaturito dalla lotta di liberazione dal nazi- ilfaroonline.it
E se i musei non fossero un appuntamento da segnare solo a Capodanno, ma un’abitudine da coltivare tutto l’anno In occasione di #RomaCapodarte2026 abbiamo chiesto alle visitatrici e ai visitatori dei Musei civici di Roma perché tornare nei musei, oggi e - facebook.com facebook
1° GENNAIO 2026 | ROMA CAPODARTE Roma inaugura il nuovo anno con la 5ª edizione di #RomaCapodarte2026: oltre 100 eventi gratuiti tra concerti, mostre e spettacoli in tutta la città. shorturl.at/CQ1Dv @Roma #visitrome x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.