ROH | Madison Rayne annuncia il suo ritiro

Madison Rayne ha annunciato il suo ritiro dal wrestling, segnando la fine di una carriera ricca di esperienze e successi. Questa decisione arriva in un momento in cui anche figure di spicco come John Cena e Hiroshi Tanahashi si preparano a concludere la loro attività sul ring. Il mondo del wrestling si avvia a un nuovo capitolo, lasciando spazio a ricordi e riconoscimenti per gli atleti che hanno contribuito a plasmare questa disciplina.

È passato poco tempo dall'addio al wrestling di John Cena, e mancano ormai pochissime ore all'ultimo incontro della carriera di Hiroshi Tanahashi. Ma nella giornata di ieri, è arrivato un po' a sorpresa un altro annuncio, questa volta sul fronte femminile. "Il modo migliore di chiudere un viaggio lungo 20 anni". Durante la puntata di ROH andata in onda su Honor Club, infatti, Madison Rayne ha annunciato il suo addio al wrestling. L'ex Knockout, 39 anni, che ora occupa un ruolo fondamentale come trainer in AEW, lo ha confermato in un segmento nel backstage parlando con Deonna Purrazzo, dopo che le due sono state sconfitte da Diamante e Billie Starkz.

