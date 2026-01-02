Rogo di Crans-Montana | ‘Nessuna irregolarità segnalata’ interrogati i proprietari del locale

La procura svizzera sta proseguendo le indagini sul rogo di Crans-Montana, avvenuto durante la notte di Capodanno, che ha provocato 40 vittime e numerosi feriti. I proprietari del locale sono stati ascoltati, e finora non sono state segnalate irregolarità. La vicenda resta sotto esame, mentre le autorità cercano di chiarire le cause dell’incidente e di garantire la sicurezza futura.

Interrogati i gestori del locale: la Procura svizzera stringe il cerchio. Proseguono senza sosta le indagini sulla devastante tragedia di Crans-Montana, dove un incendio scoppiato nella notte di Capodanno ha causato 40 morti e oltre 100 feriti, molti dei quali in condizioni gravissime. La procuratrice generale del Canton Vallese, Béatrice Pilloud, ha confermato che i due gestori francesi del locale "Le Constellation" sono stati interrogati nelle scorse ore dagli inquirenti. «Sono stati ascoltati come persone informate sui fatti – ha chiarito Pilloud – al momento non vi è alcuna imputazione formale nei loro confronti».

