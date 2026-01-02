Rogo di Crans-Montana | ‘Nessuna irregolarità segnalata’ interrogati i proprietari del locale

Da notizieaudaci.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura svizzera sta proseguendo le indagini sul rogo di Crans-Montana, avvenuto durante la notte di Capodanno, che ha provocato 40 vittime e numerosi feriti. I proprietari del locale sono stati ascoltati, e finora non sono state segnalate irregolarità. La vicenda resta sotto esame, mentre le autorità cercano di chiarire le cause dell’incidente e di garantire la sicurezza futura.

Interrogati i gestori del locale: la Procura svizzera stringe il cerchio. Proseguono senza sosta le indagini sulla devastante tragedia di Crans-Montana, dove un incendio scoppiato nella notte di Capodanno ha causato 40 morti e oltre 100 feriti, molti dei quali in condizioni gravissime. La procuratrice generale del Canton Vallese, Béatrice Pilloud, ha confermato che i due gestori francesi del locale “Le Constellation” sono stati interrogati nelle scorse ore dagli inquirenti. «Sono stati ascoltati come persone informate sui fatti – ha chiarito Pilloud – al momento non vi è alcuna imputazione formale nei loro confronti». 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

rogo di crans montana 8216nessuna irregolarit224 segnalata8217 interrogati i proprietari del locale

© Notizieaudaci.it - Rogo di Crans-Montana: ‘Nessuna irregolarità segnalata’, interrogati i proprietari del locale

Leggi anche: Chi sono i proprietari del locale della strage a Crans-Montana

Leggi anche: Crans-Montana, chi sono i proprietari del locale Le Constellation

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

rogo crans montana 8216nessunaCrans-Montana, procuratrice: candele causa del rogo - Montana "sia partito da alcune candele che erano sopra le bottiglie di champagne" e che hanno provocato un incendio ... rainews.it

rogo crans montana 8216nessunaStrage di Crans-Montana, il giorno dopo: le cause del rogo e cosa non ha funzionato - Cosa ha innescato l'esplosione all'interno del locale Le Constellation a Crans- notizie.it

rogo crans montana 8216nessunaRogo di Crans-Montana, «almeno 40» le vittime, identificazioni ancora in corso. 119 i feriti, tra cui 11 gli italiani - Secondo la stampa locale, il bilancio della strage di Capodanno che nella notte del 31 dicembre scorso ha sconvolto la rinomata località sciistica di ... ilsole24ore.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.