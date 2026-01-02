Rogo di Crans-Montana | come stanno i giovani ustionati trasferiti al Niguarda

Al Niguarda di Milano sono arrivati i giovani ustionati trasportati dalla Svizzera in seguito al rogo di Crans-Montana durante il veglione di Capodanno. Il centro grandi ustioni dell'ospedale sta prestando assistenza specializzata ai pazienti, operando 24 ore su 24. Questa notizia riguarda la situazione dei giovani coinvolti nella tragedia e gli interventi sanitari in corso per garantire le cure necessarie.

Milano, 2 gennaio 2025 – Al centro Grandi Ustioni dell'ospedale di Niguarda si lavora 24 ore su 24 per trattare i pazienti in arrivo dalla Svizzera, dopo la tragedia di Capodanno avvenuta durante il veglione organizzato in un locale notturno per giovanissimi a Crans Montana. Dalla struttura milanese, considerata la migliore in Europa sul fronte delle patologie legate a contatto con il fuoco, arrivano segnali incoraggianti sulle condizioni dei giovani trasferiti dalla Svizzera a Milano. Un bollettino è stato reso noto durante un punto stampa a cui hanno partecipato, oltre ai vertici del centro, anche l'assessore regionale a Welfare e Sanità Guido Bertolaso.

