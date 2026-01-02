Roccadaspide il Codacons diffida l' Anas per il cantiere sulla SP166

Il Codacons Salerno ha diffidato l’Anas riguardo al cantiere sulla SP.166 di Roccadaspide, in località Fonte-Fonte Rovitelle. Da mesi, nel tratto vicino al ponte con doppia curva, è presente un semaforo in un cantiere sospeso, che limita il doppio senso di circolazione. La situazione solleva preoccupazioni sulla gestione dei lavori e sulla sicurezza degli utenti della strada.

Il Codacons Salerno interviene per “il cantiere eterno” lungo la Strada Provinciale 166 in località Fonte-Fonte Rovitelle di Roccadaspide, dove in prossimità del ponte con doppia curva è presente da mesi un semaforo per un cantiere fermo, abbandonato, con limitazione del doppio senso di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

