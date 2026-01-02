Roccadaspide il Codacons diffida l' Anas per il cantiere sulla SP166

Il Codacons Salerno ha diffidato l’Anas riguardo al cantiere sulla SP.166 di Roccadaspide, in località Fonte-Fonte Rovitelle. Da mesi, nel tratto vicino al ponte con doppia curva, è presente un semaforo in un cantiere sospeso, che limita il doppio senso di circolazione. La situazione solleva preoccupazioni sulla gestione dei lavori e sulla sicurezza degli utenti della strada.

Il Codacons Salerno interviene per “il cantiere eterno” lungo la Strada Provinciale 166 in località Fonte-Fonte Rovitelle di Roccadaspide, dove in prossimità del ponte con doppia curva è presente da mesi un semaforo per un cantiere fermo, abbandonato, con limitazione del doppio senso di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Roccadaspide, il Codacons diffida l'Anas per il cantiere sulla SP.166 Leggi anche: Il Codacons invia una diffida al comune di Salerno Leggi anche: "Sporcizia, graffiti e parchi vandalizzati": il Codacons diffida il Comune di Salerno La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Roccadaspide, «cantiere eterno» sulla SP166 a Fonte: Codacons diffida Anas e denuncia l’isolamento della Valle del Calore - Fonte Rovitelle di Roccadaspide: semaforo da mesi, rallentamenti e isolamento dei comuni della Valle del Calore ... infocilento.it

Capodanno, stop ai botti in centinaia di Comuni: l’allarme del Codacons sui fuochi illegali A due giorni dalla notte di Capodanno, centinaia di Comuni in tutta Italia hanno accolto l’appello del Codacons, adottando ordinanze e misure restrittive per limitare l’uso - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.