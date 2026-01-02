Roca nuova riunione a inizio anno Atteso l’ok a bilanci e attività 2026

A inizio anno si svolgerà la prima riunione del 2026 del consiglio direttivo di Roca, l’associazione che rappresenta contrattisti e fornitori nel settore offshore. Durante l’incontro si discuteranno e si approveranno i bilanci e le attività previste per il nuovo anno, consolidando il ruolo di Roca nella progettazione, costruzione e manutenzione di strutture per l’oil & gas e le energie rinnovabili.

Ultima riunione del 2025 per il consiglio direttivo del Roca, l'associazione che riunisce contrattisti e fornitori con un'esperienza consolidata nel settore offshore, attivi nella progettazione, costruzione, installazione e manutenzione di strutture per l' oil & gas e per le energie rinnovabili. Nel corso dell'incontro sono stati esaminati i progetti del bilancio consuntivo 2025 e del bilancio previsionale, oltre al programma delle attività per il 2026. Questi documenti saranno sottoposti all'approvazione dei soci all'inizio del nuovo anno. Il consiglio direttivo ha inoltre valutato con favore, e quindi accettato, le domande di ingresso di nuovi soci.

