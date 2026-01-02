Robur nuovo anno e voglia di rilancio Un 2025 negativo | appena 50 punti

Il 2025 si è concluso con un risultato deludente, appena 50 punti, lasciando i tifosi della Robur con l’auspicio che sia stato solo un anno negativo da mettere alle spalle. Con l’inizio del nuovo anno, cresce la speranza di un rilancio e di un futuro più positivo per la squadra, in un contesto di rinnovata fiducia e determinazione.

Il 2025 si è chiuso con l'augurio, per i tifosi della Robur, che venga ricordato solo per un anno negativo, magari l'ultimo di una lunga serie. Senza azzardare previsioni per l'anno appena iniziato (che difficilmente andrà meglio viste le premesse), i numeri complessivi dei dodici mesi che si sono appena chiusi sono oggettivamente impietosi. Appena 50 i punti conquistati in tutto il 2025, equamente divisi, tra il girone di ritorno del passato campionato e l'andata dell'attuale. Furono infatti 25 (contro i 27 dell'andata) i punti conquistati in totale da Magrini (18) e Voria (7) nel ritorno dello scorso torneo, iniziato oggettivamente con discrete premesse e finito nell'anonimato con la mancata qualificazioni ai playoff a causa di un evidente calo tra marzo ed aprile.

