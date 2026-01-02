Roberto Carlos operato | ecco come sta l’ex terzino dell’Inter

Roberto Carlos, ex terzino dell’Inter, è recentemente stato sottoposto a un intervento al cuore. In questa occasione, si è reso noto il suo stato di salute attuale, che appare stabile e sotto controllo. Di seguito, si forniscono aggiornamenti sulla sua condizione, offrendo un quadro chiaro e preciso sulla situazione dell’ex calciatore.

Inter News 24 Nei giorni scorsi è arrivata la notizia riguardante l’operazione al cuore di Roberto Carlos: vediamo insieme come sta l’ex terzino dell’Inter. Paura rientrata per Roberto Carlos, l’iconico laterale mancino brasiliano che ha scritto pagine indelebili nella storia del calcio mondiale. Direttamente dal suo letto d’ospedale a San Paolo, stando a quanto riportato da Tuttosport, l’ex fuoriclasse della Beneamata e del Real Madrid ha rotto il silenzio sui social per smentire le allarmanti indiscrezioni circolate a Capodanno. Le voci parlavano di un’operazione d’urgenza al cuore per un coagulo di sangue che lo avrebbe messo in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Internews24.com

