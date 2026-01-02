Roberto Carlos operato d’urgenza per un problema al cuore
Roberto Carlos, ex calciatore brasiliano e ex terzino del Real Madrid, è stato sottoposto a un intervento d’urgenza a causa di un coagulo riscontrato durante un controllo di routine in Brasile. L’intervento al cuore è stato necessario per trattare il problema riscontrato, che ha richiesto attenzione immediata. La notizia evidenzia l’importanza di controlli periodici per monitorare la salute, anche in assenza di sintomi evidenti.
(Adnkronos) – Roberto Carlos è stato operato d’urgenza al cuore. Al 52enne, ex terzino del Real Madrid e della nazionale brasiliana, è stato trovato un coagulo a una gamba durante un controllo di routine a Garça in Brasile, il suo Paese natale. Il calciatore è stato sul lettino operatorio quasi tre ore per l’inserimento di un banale catetere, con qualche complicazione, ma alla fine l’intervento è riuscito. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo As, l’ambasciatore del Real Madrid ha detto: “Sto bene e sono sotto stretta sorveglianza”. seriea24. 🔗 Leggi su Seriea24.it
