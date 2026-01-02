Rkomi e Martina Cabassi sono una coppia
Rkomi e Martina Cabassi, sorella di Valentina, hanno confermato la loro relazione. Il cantante ha annunciato pubblicamente la loro unione, rendendo ufficiale il loro legame. Questa notizia, riportata da Il Difforme, segna un passo importante nella vita privata di entrambi. La coppia ora condivide pubblicamente il loro rapporto, mantenendo un profilo sobrio e riservato.
Adesso è ufficiale: Rkomi e Martina Cabassi, sorella di Valentina, stanno insieme. E' stato il cantante ad ufficializzare.
