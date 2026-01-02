Rizomata allo Scaro si presenta il videogioco ispirato a Empedocle che racconta la città
Il 4 gennaio alle 18:30, presso Scaro Cafè, sarà presentato Rizomata, il primo videogioco dedicato ad Agrigento. Ispirato a Empedocle, il gioco racconta la città attraverso un'esperienza interattiva e culturale, in occasione del riconoscimento di Agrigento come capitale italiana della cultura 2025. Un’occasione per scoprire un modo innovativo di valorizzare il patrimonio locale.
Domenica 4 gennaio alle 18,30 da Scaro Cafè si terrà la presentazione di Rizomata, il primo videogioco interamente dedicato ad Agrigento, sviluppato per Agrigento capitale italiana della cultura 2025.Si tratta di un puzzle-adventure narrativo che racconta la città attraverso un linguaggio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Battesimo per “Rizomata”: il videogame che narra di una città distrutta e del suo filosofo Empedocle
Leggi anche: Arriva il videogioco ufficiale di Capitale italiana della cultura: "Rizomata" tra mito e filosofia
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.