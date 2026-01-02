Rivoluzione nella cura dell’ictus a Lecce | al Vito Fazzi arriva il Tenecteplase

Al “Vito Fazzi” di Lecce è stato introdotto il Tenecteplase, un farmaco trombolitico di ultima generazione, per il trattamento dell’ischemia cerebrale iperacuta. Questa novità rappresenta un progresso significativo nella gestione delle emergenze neurologiche, migliorando le possibilità di recupero e riducendo i rischi associati all’ictus. L’adozione di questa terapia testimonia l’impegno dell’ospedale nel garantire servizi sempre più avanzati e tempestivi.

LECCE – L'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce segna un nuovo, importante passo avanti nella neurologia d'urgenza con l'introduzione del Tenecteplase, un farmaco trombolitico di ultima generazione destinato al trattamento dell'ischemia cerebrale iperacuta.Questa innovazione farmacologica si distingue.

