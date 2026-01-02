Rivoluzione Napoli pronte tre cessioni | Manna sblocca il mercato

Il calciomercato invernale di gennaio è iniziato con alcune cessioni nel Napoli, tra cui quella di Manna. Nonostante le restrizioni e il budget limitato, la squadra cerca di migliorare la propria rosa attraverso operazioni mirate. La volontà è di rafforzare l’organico senza grandi spese, mantenendo equilibrio e attenzione alle esigenze tecniche. La finestra di mercato rappresenta un’opportunità per ottimizzare la rosa in vista delle prossime sfide.

Iniziato il calciomercato invernale di gennaio. Il Napoli, nonostante le limitazioni e il mercato a saldo zero, proverà ad aumentare la qualità della rosa. Per farlo, il direttore sportivo Giovanni Manna è pronto a cedere degli azzurri: Antonio Vergara, Pasquale Mazzocchi e Giuseppe Ambrosino i principali indiziati. Napoli, tre cessioni per intervenire sul mercato: le ultime. Il Napoli vuole rinforzare la squadra da mettere a disposizione di mister Antonio Conte, per acquistare nuovi giocatori, però, servirà fare cassa tramite qualche eventuale cessione. L'uomo mercato azzurro non vuole farsi trovare impreparato, e inizia a trovare soluzioni per ben tre calciatori azzurri.

