Risultati Premier League | l' Arsenal batte l' Aston Villa e allunga il Chelsea esonera Maresca

Nel calcio europeo, la Premier League riprende le sue attività dopo la pausa natalizia. L'Arsenal ha ottenuto una vittoria contro l'Aston Villa, consolidando la sua posizione in classifica, mentre il Chelsea ha deciso di esonerare il tecnico Maresca. Questi sviluppi segnano un nuovo passo nel campionato inglese, che prosegue con sfide e cambiamenti per le squadre coinvolte.

Londra (Gran Bretagna) 2 gennaio 2026 - Il calcio in Europa chiude l'anno e si riapre con la Premier League. Il turno numero 19, l'ultimo del girone d'andata, il giro di boa del massimo campionato inglese, si è infatti disputato a cavallo tra il 2025 e il 2026, cominciando il 30 dicembre e concludendosi l'1 gennaio. A festeggiare è ancora l' Arsenal, vincente nello scontro diretto contro l' Aston Villa con un successo roboante a fermare la striscia di vittore consecutive dei Villains. Sempre a Londra invece Maresca conclude la propria esperienza al Chelsea, esonerato dopo il pareggio con il Bournemouth.

