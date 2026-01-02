Risultati Nba blitz degli Heat di Fontecchio in casa dei Pistons

I Miami Heat di Simone Fontecchio iniziano il 2026 con una vittoria in trasferta contro i Detroit Pistons. La partita, disputata a Miami il 2 gennaio, ha segnato l'inizio positivo per la squadra in questa nuova annata. Risultati e prestazioni sono stati fondamentali per mettere le basi di un percorso da seguire nel proseguo della stagione NBA.

Miami (Stati Uniti), 2 gennaio 2026 – È cominciato con una vittoria il 2026 dei Miami Heat di Simone Fontecchio. La franchigia della Florida ha infatti messo a segno un vero e proprio colpaccio battendo a domicilio i Detroit Pistons primi della classe in Eastern Conference 118-112. Gli Heat hanno sempre condotto nel punteggio arrivando a toccare persino il +22 (78-56) a 7' dalla fine del terzo quarto. I Pistons non si sono però mai arresi e, dopo essere entrati negli ultimi 2' di gara, hanno ulteriormente ridotto il gap (114-109) prima di subire i canestri di Jaquez jr. e Powell, che hanno chiuso i conti.

