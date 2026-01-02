Risse ripetute | violenza al circolo Dopo gli interventi della polizia la Questura sospende l’attività

A Chiesina Uzzanese, il circolo locale è stato temporaneamente chiuso per 15 giorni dalla Questura di Pistoia, in seguito a ripetute risse e episodi di violenza. Dopo diversi interventi della polizia, le autorità hanno deciso di sospendere l’attività del locale, evidenziando la necessità di garantire la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori incidenti. La situazione resta sotto stretta osservazione da parte delle forze dell’ordine.

Chiesina Uzzanese, 2 gennaio 2026 – In quel locale sono avvenute troppe risse e liti violente. Il questore di Pistoia Marco Dalpiaz ha emesso un provvedimento di chiusura immediata e sospensione dell'attività per 15 giorni nei confronti di un circolo. In base all'articolo 100 del Tulps, l'ordinanza può essere prodotta dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza. Il questore ha potere di sospendere o revocare la licenza di pubblici esercizi che diventino luogo di tumulti, gravi disordini, abituale ritrovo di pregiudicati o pericolo per l'ordine pubblico. Lo strumento non è legato alla colpa del titolare, ma all'oggettiva pericolosità del locale, con la revoca della licenza che può scattare in caso di reiterazione dei fatti che hanno portato alla sospensione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it

Risse e violenza all'alba. Due gruppi si fronteggiano in centro e a Fontivegge - Dall'acropoli arrivano le testimonianze di diversi residenti che raccontano di una lite, piuttosto ... lanazione.it Guerra delle grucce. Blitz al circolo cinese. Droga, clandestini, risse - C'è tutto questo dietro le porte del circolo M2, circolo a gestione cinese situato in via dei Confini, a ridosso della Shun Da, la ditta di logistica colpita da un pacco ... lanazione.it Ancora violenza tra studenti. Ferito e rapinato un 15enne - L'ultimo giorno prima delle vacanze il ragazzo è stato aggredito dal branco. msn.com

