Rinnovi Milan Tomori e Loftus-Cheek | voglia di continuare insieme Mentre Bartesaghi …

Il Milan lavora ai rinnovi di Tomori e Loftus-Cheek, con l’obiettivo di proseguire il percorso insieme. Le trattative sono in corso e si avvicinano alle fasi finali. Anche Bartesaghi, giovane talento, potrebbe presto firmare un nuovo accordo con i rossoneri. La società punta a consolidare la rosa per la prossima stagione, confermando l’impegno verso un progetto stabile e competitivo.

