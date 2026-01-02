Rincaro dei pedaggi autostradali la Cna Abruzzo | Dopo il danno ora anche la beffa
La CNA Abruzzo commenta con preoccupazione l’aumento dei pedaggi autostradali, evidenziando come, dopo i disagi causati da lavori prolungati, imprese e cittadini si trovino ora a fronteggiare anche un incremento dei costi. La situazione evidenzia le difficoltà di un settore già sotto pressione, richiedendo attenzione e interventi mirati per mitigare gli impatti economici sulla comunità.
“Dopo il danno provocato da lavori interminabili, adesso a imprese e cittadini tocca subire anche la beffa dei rincari”. È il duro commento del presidente regionale della Cna Abruzzo e vicepresidente nazionale, Bernardo Sofia, all’aumento dei pedaggi autostradali scattato dall’1 gennaio lungo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
