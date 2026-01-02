Rimborsi record applausi di troppo Ma il conguaglio è un atto dovuto

L’Agenzia delle entrate ha annunciato che nel 2025 saranno erogati rimborsi record a famiglie e imprese. Tuttavia, il conguaglio rappresenta un adempimento fiscale necessario, non un’eccezione. In questo contesto, è importante comprendere come questi rimborsi si inseriscano nel quadro delle normative vigenti, garantendo chiarezza e trasparenza nei rapporti fiscali tra contribuente e pubblica amministrazione.

ANSA.it. . Record dei rimborsi fiscali, nel 2025 oltre 26 miliardi. Con un aumento dell'8,5% sul 2024 si tratta del miglior risultato di sempre #ANSA - facebook.com facebook

Record dei rimborsi fiscali, nel 2025 oltre 26 miliardi. Con un aumento dell'8,5% sul 2024 si tratta del miglior risultato di sempre #ANSA x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.