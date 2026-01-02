Rigenerazione urbana Rocca | Bene includere anche immobili sanati si supera disparità storica

Il Governo ha recentemente modificato la normativa sulla rigenerazione urbana, introducendo la possibilità di ottenere una doppia premialità anche per gli immobili già sanati. Questa misura mira a superare le disparità storiche nel settore, promuovendo interventi di riqualificazione più eque e sostenibili. La decisione, anticipata da RomaToday, rappresenta un passo importante verso una più ampia valorizzazione del patrimonio edilizio esistente.

Rocca vuole mandare in soffitta la legge sulla rigenerazione urbana: "Ha fallito" - Come già successo a inizio legislatura, nel marzo 2023, Rocca ha fatto capire che l'obiettivo della sua giunta è quello di mettere mano al testo pesantemente: “C’è bisogno di rivedere quella legge che ... romatoday.it

Rocca, premio di cubatura solo all'edilizia pubblica - Destinare solo all'edilizia residenziale pubblica e alle Ater i premi di cubatura previsti dalla proposta di legge regionale per la semplificazione e rigenerazione urbana, escludendo i privati. ansa.it

Patrimonio abitativo sociale e rigenerazione urbana: firmato un accordo tra la Regione Lazio e il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Circa 54 milioni messi a disposizione per la realizzazione di iniziative innovative per la rigenerazione urbana, il recupero e la riqualificazione del patrimonio abitativo sociale dell’intera regione. regione.lazio.it

