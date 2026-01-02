Rifugio per gatti Cinni

Il Rifugio per gatti Cinni si impegna quotidianamente nel prendersi cura dei felini ospitati. Nel corso dell’anno, abbiamo lanciato diverse richieste di sostegno, ricevendo risposte concrete da parte di persone generose. La collaborazione di tutti è fondamentale per garantire un ambiente sicuro e dignitoso ai gatti in cura. Grazie a chi ha contribuito, il rifugio può continuare a svolgere la sua importante attività.

"Nel corso dell’anno abbiamo fatto tanti appelli con richieste di aiuto per mandare avanti il e tante persone hanno risposto con generosità in base alle proprie possibilità. Sono ancora tante le necessità, tra le quali anche la manutenzione delle casette di legno e delle. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Rifugio per gatti Cinni Leggi anche: Croce Oro: "Serve un rifugio per i gatti" Leggi anche: Un’eredità per i gatti di Roma: bibliotecaria dona 156.000 euro al rifugio comunale La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Rifugio per gatti Cinni :: Segnalazione a Arezzo. Rifugio per gatti Cinni - "Nel corso dell’anno abbiamo fatto tanti appelli con richieste di aiuto per mandare avanti il Rifugio per gatti Cinni e tante persone hanno risposto con generosità in base alle proprie possibilità. arezzonotizie.it

Cinni, il rifugio per gatti sta rischiando la chiusura: l'appello per raccogliere fondi - «Abbiamo ancora grandi difficoltà economiche e debiti da saldare, ma è stato creato un nuovo consiglio direttivo e stiamo procedendo a creare una odv. lanazione.it

Porte aperte al rifugio felino di Ponte San Giovanni - Si chiama 'Coccoliamo i gatti' l'iniziativa per incentivare le adozioni di oltre 70 gatti ospitati nella struttura gestita da volontari ... umbria24.it

Cosa speriamo per questo inizio 2026 Che anche gli ultimi gatti adulti rimasti in rifugio trovino finalmente casa. Perché Perché sono loro a pagare il prezzo più alto. Non fanno scena, non sono cuccioli, non attirano like. Eppure sono quelli che sanno amare - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.