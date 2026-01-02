Riforma Giustizia Comitato No | Da Nordio polemica contraddittoria e infantile

Il Comitato No alla Riforma Giustizia commenta le recenti dichiarazioni del ministro Carlo Nordio, definendole una polemica contraddittoria e infantile. Nordio aveva affermato che l’Anm avrebbe paura del confronto sul referendum, ma il comitato esprime perplessità sulla natura e il senso di tali affermazioni, ritenendole poco costruttive nel dibattito sulla riforma.

In merito alle parole del ministro della Giustizia Carlo Nordio, secondo il quale l’Anm ‘ha paura del confronto’ sul referendum, “io veramente non mi capacito e non riesco a capire neanche il significato della polemica”. Così il costituzionalista Enrico Grosso, presidente del Comitato per il No, contattato da LaPresse. “Prima si polemizza con l’Anm perché pretende di costituire un comitato e quindi ‘politicizzerebbe’ l’antagonismo con il governo – prosegue Grosso – poi, dopo che l’Anm promuove il comitato e ovviamente del comitato fanno parte soggetti che non sono magistrati, il ministro pretende di confrontarsi solo con l’Anm. 🔗 Leggi su Lapresse.it

