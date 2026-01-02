Ridare speranza e benessere a tutta la società

Il 2026 si presenta come un anno cruciale per i decisori pubblici, chiamati a promuovere iniziative volte a rafforzare la pace e migliorare il benessere collettivo. In un contesto di sfide sociali e politiche, il loro impegno sarà determinante per costruire un futuro più stabile e sostenibile, anche in vista delle prossime consultazioni elettorali. Un percorso che richiede attenzione e responsabilità per rispondere alle aspettative della società.

Roma, 2 gennaio 2026 – Si prospetta un anno importante per i decisori, chiamati a soddisfare le speranze di pace durevole e i desideri di maggiore benessere della società, preparando al contempo il voto nei primi mesi dell'anno successivo. Meloni ha nel posizionamento internazionale il suo punto di forza. Può continuare così, confidando che si raggiunga un compromesso in Ucraina e di svolgere un meritato ruolo tra Africa e Medio Oriente. Sul piano interno, i salari e la produttività, fonte della crescita economica, dipendono anche dai corpi sociali. Perciò sarebbe utile un patto tripartito che potrebbe dare indicazioni largamente condivise alla prossima legge di bilancio, l'ultima della legislatura.

